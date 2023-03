Netanyahu bezwijkt onder druk: ‘Vrees voor hete zomer in Israël’

Video

De omstreden juridische hervormingen die de Israëlische premier Netanyahu wilde doorvoeren, zijn uitgesteld. Dat bevestigde hij in een tv-toespraak. In Israël gingen de laatste dagen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de plannen van de regering. Correspondent Ralph Dekkers vreest dat deze uitzonderlijke situatie nog niet ten einde is.