Sjinkie Knegt is terug: ‘Ze kunnen mijn snelheid gebruiken’

Video

Sjinkie Knegt keert na 402 dagen weer terug tijdens de World Cup in Dordrecht. Hij is weer hersteld nadat hij een jaar geleden over heel zijn lijf brandwonden opliep na het aansteken van een houtkachel. De shorttracker kan bijna niet wachten op zijn rentree