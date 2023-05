Claus van Oranje (19) reageert op kritiek: ‘Moet altijd opletten op wat ik doe’

10:00 Video

De 19-jarige Claus van Oranje is flink aan het ondernemen in zijn huidige woonplaats Parijs. In zijn eerste interview ooit vertelt de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien aan De Telegraaf waarom het ondernemerschap hem zo aantrekt, wat zijn toekomstplannen zijn en waarom hij zijn zus Eloise niet achterna gaat in de showbizz-wereld.