Maxime Meiland onthult groots cadeau voor dochter

Video

Sinterklaas is sinds zaterdag weer in het land. Maxime Meiland is dol op de goedheiligman en schreef een boek over hem. Verslaggever Jordi Versteegden zocht de realityster op. In het gesprek onthult de dochter van Martien onder meer wat haar dochter Claire (3) dit jaar op haar verlanglijstje heeft staan.