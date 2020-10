Gommers verbaasd na gesprek Famke Louise: 'Dat is voor mij nieuw'

Video

Famke Louise is op bezoek geweest bij ic-arts Diederik Gommers. Ze hebben een gesprek gehad over corona en hoe de jeugd beter kan worden geïnformeerd. In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 vertelt Gommers hoe het gesprek verliep.