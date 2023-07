KIJK LIVE: Den Haag maakt zich klaar voor snoeihard debat

09:34 Video

De Tweede Kamer debatteert maandag over de val van kabinet-Rutte IV. Het kabinet viel vrijdag over het asielbeleid. Het debat gaat over waarom het kabinet viel en hoe het nu verder moet. De oppositiepartijen hebben hun messen geslepen en demissionair minister-president Mark Rutte zal het doelwit zijn.