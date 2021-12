Alles over de eerste elektrische Toyota, de bZ4x

Video

Met hybridetechniek nam Toyota de rest van de wereld op sleeptouw, maar als het gaat om volledig elektrisch aangedreven auto’s was het allergrootste automerk ter wereld heel terughoudend. De Japanse autofabrikant heeft daar een reden voor. Vandaar dat de bZ4X geen doorsnee elektro-auto is. Hier hoor je alles over de nieuwe Toyota bZ4x!