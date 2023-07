Onrust op energiemarkt: ‘Dit wordt een onderwerp tijdens de verkiezingen’

21 jul. Video

De meeste dagen is het boven de 20 graden, dus lijkt de energiecrisis lang achter ons. Maar in de energiehandel kijkt iedereen altijd vooruit en de grote vraag is: wat gaat er gebeuren met de prijzen in het najaar? Hans van Cleef, energieconsultant bij Publieke Zaken, denkt dat de gunstige energietarieven van weleer niet meer terugkeren.