Meike (22) en Maaike (20) hebben Long Covid: ‘Na een stukje lopen ben ik kapot’

Video

Meike Schouten (22) en Maaike van de Velde (20) kampen al maandenlang met heftige klachten sinds ze vorig jaar corona hebben opgelopen. Vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in de spieren, gewrichten en zenuwen en bij te veel inspanning pijn bij de longen. Beiden lopen tegen veel onbegrip in hun omgeving en hopen op meer erkenning en onderzoek. Wilson Boldewijn spreekt Mieke en Maaike in de nieuwe Praat Mee.