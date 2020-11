Is de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse beter dan een Rolls-Royce?

Video

De grootste Mercedes-Benz is sinds jaar en dag niet alleen de vaandeldrager van het merk maar ook de auto die aanspraak maakt op de titel beste auto ter wereld. Is de deze nieuwe S-Klasse dat ook? Hij is in elk geval helemaal nieuw, maar is wel weer gebaseerd op een doorontwikkeling van bestaande architectuur. Als eerste is de S-Klasse leverbaar met twee diesels, de S 350d en S400d en twee benzinemotoren. Wij reden met de S500 en er is ook een S450. Behalve de instapper, de S 350d die 130.682 euro moet kosten, heeft elke S-Klasse vierwielaandrijving. Ook de 9 traps G-Tronic automaat is altijd aan boord. De achterwielbesturing die tot 10 graden wieluitslag heeft, is een optie. Wel standaard is luchtvering, MBUX entertainment, vingerafdrukscanner en veel meer is standaard. Maarrr er is natuurlijk ook een heel lange optielijst.