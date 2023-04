Dries Roelvink onthult: dit verdien ik per optreden!

Video

Volkszanger Dries Roelvink is al jaren mateloos populair op festivals en in kroegen. Op maandag 6 november pakt hij het echter grootser aan: dan staat de Amsterdammer voor de tweede keer in het befaamde Concertgebouw in zijn woonplaats. Verslaggever Jordi Versteegden nam samen met Dries alvast een kijkje op de plek waar het straks allemaal gaat gebeuren!