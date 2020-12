‘Promes wél tijdens steekpartij op feest aanwezig’

Video

Profvoetballer Quincy Promes is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in een onderzoek naar een steekpartij. John van den Heuvel sprak met de advocaat van Promes, Gerard Spong. Hij geeft, ondanks eerdere verklaringen, aan dat de voetballer wél tijdens het steekincident op het feest aanwezig was.