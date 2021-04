Onrust in België: opnieuw rellen in bos bij Brussel

Video

Na de zware rellen van donderdag in het Ter Kamerenbos in Brussel, is het ook vrijdag weer raak. Er kwamen honderd man samen om te demonstreren tegen de beperkingen. De politie heeft het waterkanon ingezet om het park te ontruimen. Er zijn elf mensen gearresteerd.