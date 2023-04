Hilariteit en verbazing om BN’er in Make up your mind

08:31 Video

Chantal Janzen is te gast in de tweede aflevering van Make up your mind. Samen met de vaste panelleden mag zij raden welke BN’ers er schuilgaan achter de dragqueen. Zaterdagavond om 20:00 uur te zien op RTL4.