Gestolen auto vliegt door de lucht in San Francisco

25 jul. Video

Een bizar tafereel in het Amerikaanse San Francisco wanneer criminelen de macht over het stuur verliezen. De gestolen auto rijdt in volle vaart door de muur heen en vliegt door de lucht. De dieven weten uit het voertuig te komen en vluchten.