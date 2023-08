'Ziyech gaat voor gedoe zorgen achter de schermen bij Ajax'

17:34 Video

We staan aan het begin van een gloednieuw Eredivisie-seizoen! Wie wordt er kampioen? Wie gaat er degraderen en wie gaat er voor een verrassing zorgen? We bespreken dit en meer, waaronder de mogelijke transfer van Hakim Ziyech naar Ajax, met chef voetbal Valentijn Driessen in een gloednieuwe Kick-Off.