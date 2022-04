Verdachten overval waardetransport: 'Niet gericht geschoten'

Video

In de Amsterdamse rechtbank vond woensdag opnieuw een inleidende zitting plaats tegen acht verdachten van een gewapende roofoverval op een waardetransport in de hoofdstad. De achtervolging door de politie eindigde uiteindelijk in het plaatsje Broek in Waterland. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman woonde de zitting bij.