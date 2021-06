‘De beste wingback van Oranje is een Duitser’

Video

In Kick-Off Oranje bespreken we met chef voetbal Valentijn Driessen dagelijks het belangrijkste EK-nieuws. Deze keer: Matthijs de Ligt doet waarschijnlijk weer mee tegen Oostenrijk, een opmerkelijke actie van Cristiano Ronaldo tijdens de persconferentie en een ‘Nederlander’ die het goed doet in het Duitse elftal.