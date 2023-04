Burgemeester Dijksma over Marioepol: 'Wat daar gebeurt is misdadig'

15:55 Video

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht overlegde de afgelopen dagen met de verbannen burgemeester van het kapotgeschoten Marioepol. ‘We praten vaak over de geopolitieke consequenties van deze oorlog, maar weinig over wat het voor gewone mensen betekent', laat zij vrijdag weten in een uitzending van Op1.