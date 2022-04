Na beschuldigingen ‘wangedrag’: ‘Hieruit blijkt verdriet Danny de Munk’

Video

In deze update bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws uit de entertainmentwereld. Deze week over Danny de Munk, die uitgebreid reageert op beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Verder hervat Glennis Grace deze week haar optredens na de beruchte Jumbo-rel. Ook een update over Winston Gerschtanowitz die vorige week onder vuur kwam te liggen.