‘Als je iets wil, moet je soms over lijken gaan’

Video

Tien single mannen gooien al hun charmes in de strijd voor één man: Prince Charming, ook wel Marvin genoemd. Anders dan bij The Bachelorette is dit keer de kans groot dat ook de deelnemers elkaar aantrekkelijk kunnen gaan vinden. Als er al drama ontstaat tijdens de verdeling van de kamers, belooft dat veel voor de rest van het seizoen… Prince Charming is elke woensdag exclusief te zien bij Videoland.