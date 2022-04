‘Nieuwbouwhuis kan tot 20 procent duurder uitvallen’

Video

De huizenprijzen in ons land zijn voor het eerst in lange tijd omlaag gegaan. Dat komt mede door de hoge energieprijzen, de oplopende hypotheekrente en de oorlog in Oekraïne. Hoewel de daling goed nieuws lijkt voor huizenzoekers waarschuwt Onno Hoes, voorzitter van makelaarsvereniging NVM, voor nieuwe gevaren op de huizenmarkt.