Gaat deze Toyota de elektrische auto van z’n troon stoten?

Video

Terwijl de batterij-elektrische auto bezig lijkt aan een onstopbare opmars, gelooft Toyota als een van de weinige autofabrikanten ook nog in het gebruik van waterstoftechnologie voor personenvervoer. Om die intenties kracht bij te zetten, heeft het zojuist de tweede generatie van de Mirai geïntroduceerd. Meest in het oog springend daarbij is de zeer gunstige vanafprijs die slechts 65.995 euro bedraagt. Kijk de video, en zie of de Mirai eindelijk de waterstofrevolutie gaat ontketenen. Of toch niet?