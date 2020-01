Heerlijke beelden: behind the scenes bij de VROUW modeshoot in Oostenrijk

Voor de sprookjesachtige winterse modeshoot, die deze week in VROUW magazine staat, vertrok ons modeteam naar het luxe Gradonna Mountain Resort in Oost-Tirol. Massatoerisme vind je hier niet, maar wel rust, ruimte en de mooiste natuur. Je kunt er heerlijk eten én voor de deur op je ski's stappen, dankzij de 'ski-in ski-out' formule. Hier krijg je toch (letterlijk!) bergen energie van? Wij wilden er bijna niet meer weg! Gelukkig hebben we de foto's nog... Nu in VROUW magazine.