Vandaag op de mat: met heimwee blikken we terug naar de modeshoot in Tunesië

Vrouw

Corona was in januari nog ver weg. En dus reisde ons modeteam nietsvermoedend naar Tunesië af om daar zomerse mode te fotograferen. Wij kenden het eigenlijk alleen als strandbestemming, maar het land blijkt veel meer te bieden. Wat precies? Dat lees je vandaag in VROUW Magazine, waarin Marieke ’t Hart terugblikt op de prachtige reis. Snoep met deze video alvast van het voorproefje.