Groot nieuws in theaterland: ‘Dit doet mensen écht iets!’

De miljoenenproductie Les Misérables keert terug in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De cast, bestaande uit onder andere Freek Bartels en Vajèn van den Bosch, zijn dolenthousiast. Ook reageert de cast op de beschuldigingen aan het adres van hun collega Danny de Munk. Zelf ontkent de zanger en voormalig musicalster dinsdag in een statement dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.