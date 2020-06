Zo werd de Volkswagen Golf Cabrio een aardbeienmandje

Video

Aardbeienmandje of het handvat, het zijn twee bijnamen van de Volkswagen Golf Cabriolet. De open Golf dankt die benamingen aan zijn rolbeugel.

Maar weet je dat Volkswagen er naar heeft gekeken om de Golf Cabriolet helemaal geen beugel te geven? In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes duikt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen in de historie van de Golf Cabriolet. Hij zet de eerste generatie voor de camera en vertelt uitvoerig hoe het model met codenaam ‘A1C’ tot stand is gekomen.

Met de Golf Cabriolet had Volkswagen een succesnummer in huis. De auto werd liefst 14 jaar gebouwd en was daarmee bijna net zo lang leverbaar als de hatchback-varianten van de Golf I en II bij elkaar.