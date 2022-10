'Dán doet Ajax weer helemaal mee in de Champions League'

Video

Ajax staat in Napels voor een moeilijke klus. Om uitzicht te houden op overwintering in de prestigieuze Champions League moet de ploeg van Alfred Schreuder een goed resultaat behalen tegen Napoli, waar de Amsterdammers vorige week nog met 1-6 van verloren in de eigen Johan Cruijff Arena. Chef voetbal Valentijn Driessen was aanwezig bij de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd en vertelt wat hem opviel.