‘Hier geeft Ali B seksverslaving toe’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over het vastgoed van Doutzen Kroes en opmerkelijke uitspraken van Ali B uit zijn boek die door het Voice-drama met terugwerkende kracht opvallend zijn. Verder een update over hoe het nu met André Hazes gaat.