Motorrijder valt stil op snelweg na 'stom' foutje

Video

In deze aflevering van De Puinruimers rijden we mee met berger Jaap in de buurt van Amsterdam. Tijdens een ronde door zijn werkgebied ziet hij een motorrijder op de vluchtstrook staan. Omdat het al donker begint te worden en het verkeer dicht langs het pechgeval raast, onderneemt de berger direct actie. Heeft u zelf iets opvallend gefilmd op de weg? Mail het naar verkeer@telegraaf.nl.