Rolf Sanchez ongemakkelijk door intieme vraag over Sneijder en Hazes

Rolf Sanchez is na zijn hit Mas Mas Mas niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Met Ven Ven probeert hij opnieuw een zomerhit te scoren. De latino-ster vertelt in een interview met De Telegraaf het pikante verhaal achter het nummer. Ook is hij open over zijn bijzondere band met Wesley Sneijder en André Hazes.