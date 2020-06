Ongemakkelijk: Presentator niet herkend tijdens date

Entertainment

In het programma Lang Leve de Liefde duikt presentator Sander Janson die jarenlang het programma Camping Life presenteerde op RTL 4. Het meisje waarmee hij op blinddate gaat lijkt hem niet te herkennen en dat zorgt voor een ongemakkelijk gesprek. Of de vlam overslaat is woensdagavond om 20:00 uur te zien op SBS 6.