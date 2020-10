Susanne (42): ‘Door mijn uiterlijk denken mensen vaak dat ik ziek ben’

Vrouw

Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna – bloot. Deze week is dat de prachtige Susanne van Heertum (42). Tijdens haar eerste zwangerschap kwam ze erachter dat ze lijdt aan alopecia universalis, waardoor ze haarverlies heeft over haar hele lichaam. Susanne doet mee om meer bekendheid te genereren voor mensen met een afwijkend uiterlijk. ‘De shoot was een goede boost voor mijn zelfvertrouwen. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik trots op mezelf ben.’ En terecht, Susanne!