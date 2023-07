Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Inbrekersduo weet van geen ophouden en laat spoor van vernielingen achter

19:21 Video

Twee vasthoudende inbrekers hebben in december een drukke nacht in de omgeving van Winterswijk, vlakbij de Duitse grens. In een paar uur tijd breken ze in bij twee restaurants en een camping in de regio. De strooptocht is dankzij veel camerabeelden van minuut tot minuut te volgen. Daarbij is met name één van de inbrekers even goed herkenbaar te zien. Een deel van de buit, waaronder een Landrover Defender, wordt later teruggevonden in een bosperceel in Duitsland. Weet jij meer over deze zaak of herken je een van de mannen? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3022.