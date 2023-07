Dit verdient Oranjeleeuwin tijdens het WK

20:33 Video

Het WK Vrouwenvoetbal is nu een kleine week bezig. Donderdag spelen de Oranjeleeuwinnen hun tweede groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten. Wat verdienen de speelsters eigenlijk tijdens zo’n eindtoernooi? Sportmarketeer Guido Klomp legt uit en gaat ook nog even in op de vraag hoe het met de Oranjekoorts rondom dit WK gesteld is.