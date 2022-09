Felle Andy van der Meijde reageert op haatreacties

Video

Andy en Melisa zijn terug met hun realityserie. In het nieuwe seizoen (vrijdag, 20:30 uur op SBS6) is te zien hoe de oud-profvoetballer en zijn vrouw een huis hebben gekocht in Spanje. Naast veel positieve reacties krijgen de twee ook soms haatreacties. Voor de camera van De Telegraaf vertellen ze hoe ze hiermee omgaan.