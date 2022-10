Oliebollenbakker ziet prijzen stijgen: 'Kan ophouden te bestaan'

Video

Jordy van der Vorst is gepassioneerd oliebollenbakker in Amersfoort. Hij ziet de prijzen van zijn ingrediënten stijgen. Zo is de olie waarin hij de oliebollen bakt, ruim in prijs verdubbeld. Hij maakt zich dan ook zorgen en ziet zich genoodzaakt de kosten door te berekenen aan de klant.