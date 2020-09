Zaak-Wilders: 'We zijn er voorlopig nog niet vanaf'

Video

Geert Wilders werd vrijdag in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging. Volgens de PVV-leider is Nederland een corrupt land geworden en hij gaat in cassatie. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman zegt dat de zaak nog weleens jaren kan gaan duren.