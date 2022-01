Waarom BOOS over Voice-rel nu pas uitgezonden wordt

Video

Na dagenlang speculeren is het donderdagmiddag zover: om 16:00 uur komt de aflevering van BOOS online waarin Tim Hofman details over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland naar buiten brengt. Verslaggever Jordi Versteegden blikt terug op de afgelopen bewogen week en kijkt vooruit naar de beruchte uitzending.