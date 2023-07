'Rusland vernietigt hier de Oekraïense identiteit'

De strijd in Oekraïne gaat onverminderd voort. Het grote offensief van Oekraïne lijkt wat te stagneren, waardoor er een patstelling ontstaat. Verder is er nog altijd vrees voor een aanval op de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja. Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, duidt de laatste ontwikkelingen.