Exclusief: Déze bepaling in Hazes-testament zet alles op z’n kop!

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week met een exclusief en onthullend verhaal over Rachel Hazes. Nam André vlak voor zijn dood ultiem wraak door haar te onterven? Evert heeft alle details uit het testament! Verder: grote zorgen om Britney Spears en wie heeft de gevallen acteur Thijs Römer nog over nadat Igone de Jongh de relatie met de acteur heeft gebroken.