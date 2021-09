Video

Laura is jaloers op de nieuwe assistente van Mark. Wanneer Mark en Laura samen in de bouwmarkt zijn, komen ze een bekende van Mark tegen. Zal hun affaire aan het licht komen? Frederique heeft in de laptop van Maarten gekeken en heeft gezien dat hij afspreekt met andere vrouwen. Mark doet steeds afstandelijker. Laura denkt dat Mark het met zijn nieuwe assistent doet.