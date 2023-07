Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Politie zoekt verdachte zware explosie: wie is deze man?

14:01 Video

Bewoners van de Damlaan in Schiedam zijn zondagavond 2 juli enorm geschrokken. De klap rond 19.00 uur bij de woning op de tweede verdieping van een flatgebouw was behoorlijk. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak en heeft een verdachte in beeld. De voordeur raakte beschadigd. Een ambulance werd opgeroepen om de bewoners te controleren. Gelukkig hielden ze er, behalve de schrik, niets aan over. Meteen is de omgeving afgezet en is er door de explosievenverkenners en de Forensische Opsporing onderzoek gedaan. Ben je of herken je deze verdachte? Neem dan contact op met de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070 of geef je informatie anoniem door via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Tippen kan ook heel gemakkelijk via het tipformulier op www.politie.nl/telegraaf.