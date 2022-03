Megadeal voor Verstappen: ‘Wereldtitel helpt enorm’

Video

Max Verstappen blijft nog jaren verbonden aan Red Bull Racing. De wereldkampioen heeft een nieuw contract afgesloten en wordt daarmee de bestbetaalde Nederlandse sporter ooit. Verslaggever Erik van Haren vertelt wat er verder in het contract staat en bespreekt de toekomst van Russische coureurs in de autosport nu de oorlog in Oekraïne is uitgebroken.