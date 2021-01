Samsung vs. Apple: de ultieme smartphone-test

Video

In Hebbeding vandaag de ultieme strijd tussen de smartphones. Mark Hofman testte zowel het vlaggenschip van Samsung als die van Apple. De Galaxy S21 Ultra tegen de iPhone 12 Pro Max. Welke is beter?Bekijk meer tech-reviews op het kanaal van WANT: https://www.youtube.com/WANTNederland