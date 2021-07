‘Verstappen vooral woest om juichende Hamilton’

Video

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is op Silverstone helemaal losgebarsten. Na de harde crash van de Nederlander pakte de Brit de zege en vierde dit uitbundig, tot afgrijzen van Verstappen. Formule 1-volger Erik van Haren zag het in Engeland allemaal voor zijn ogen gebeuren en vindt de actie van Hamilton over de top.