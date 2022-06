Oekraïense topvoetballer in tranen bij persconferentie

'Dit was een kolossale fout van Ferrari'

‘Verheydt gaat ongetwijfeld geld ophalen in Azië of Midden-Oosten’

‘Feyenoord is totaal zichzelf niet geweest’

Fans in Tirana in spanning: ‘Alles is eng bij Feyenoord’