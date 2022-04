'Johan Derksen, waar ben je mee bezig in dat hoofd?!'

Video

Er is een nieuwe rel ontstaan rond het programma Vandaag Inside en dan in het bijzonder over uitspraken van Johan Derksen. De analist vertelde in de uitzending van dinsdag een pikant verhaal over een avontuur uit zijn jonge jaren. Daar ontstond zo veel ophef over dat Derksen dit donderdag weer nuanceerde. Op straat lopen de reacties flink uiteen.