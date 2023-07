Ruziezoeker daagt politie uit: 'Je mag geweld gebruiken'

20:31 Video

Een dronken bezoeker van Tivoli krijgt het aan de stok met het personeel van het poppodium in Utrecht. Wanneer de toegesnelde agenten de man het pand uit willen zetten, gaat de man flink in verzet. Het voorval is een fragment uit de serie Handhavers. Bekijk hier de hele aflevering.