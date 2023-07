Nicolette van Dam na pikante vraag: ‘Wat awkward dit’

Na twintig jaar is de cast van ZOOP - de soap en film over een stel jonge rangers in opleiding - weer samengekomen voor een reünie. Daarin blikken onder andere Nicolette van Dam en Patrick Martens terug op die bewogen tijd waarin ze elkaar dag en nacht zagen voor de opnames van de serie. De documentaire is vanaf zaterdag te zien op Videoland.